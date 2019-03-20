Тирасполь, 21 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Новым министром здравоохранения Приднестровья назначен заместитель председателя правительства Алексей Цуркан. Как передает ИА REGNUM, указ о назначении подписал президент ПМР Вадим Красносельский.

Gov-pmr.org Алексей Цуркан

Прежний министр здравоохранения Приднестровья Андрей Гуранда был отправлен в отставку в начале марта «в связи с поданным заявлением о переходе на другую работу».

Алексей Цуркан занимает должность вице-премьера с марта 2017 года. До тех пор он возглавлял аппарат правительства ПМР.