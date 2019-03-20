Москва, 21 марта, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера так и не смогла найти доказательств «сговора» американского президента Дональда Трампа с Россией, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спецпрокурор

«Никаких доказательств «сговора» Трампа с Россией так и не нашли. Два года лжи и пылевых бурь в СМИ США в духе «хайли лайкли», подлогов и вранья в комиссиях и комитетах, пустого трепа конгрессменов и экспертов — и ничего. У Мюллера нет фактов, у обвинителей в руках — мешки с дымом», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации итогового доклада по расследованию Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. По словам Трампа, он не будет возражать, если Конгресс решит обнародовать итоговый доклад Мюллера.