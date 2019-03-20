Москва, 21 марта, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.

В больнице

По словам Берковой, она уже приходит в себя и ей лучше. Она пообещала «скоро быть в строю».

«Было лёгкое недомогание и обморок. Это всё от переутомления», — сообщила Беркова.

https://www.instagram.com/p/BvPCAu0oGG_/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта Беркова была госпитализирована в одну из московских клиник. Её представитель объяснил, что у Берковой был лёгкий обморок.