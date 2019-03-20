Стамбул, Турция, 21 марта, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле террориста из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт в республике, передает телеканал Haber Turk.

Задержание

Сообщается, что террориста задержали в районе Маслак в Стамбуле. По предварительным данным, он является гражданином Турции. Телеканал отмечает, что спецслужбы Турции несколько дней назад узнали о призыве террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на церкви и синагоги в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Северной Македонии судили семерых граждан страны, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным прокуратуры, террористы были арестованы в 2018 году в Сирии и экстрадированы в Северную Македонию. Им грозит до пяти лет тюрьмы.