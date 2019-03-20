Челябинск, 21 марта, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Режим неблагоприятных метеоусловий начнет действовать в Челябинске и ещё шести городах области вечером 20 марта, сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Загрязнение атмосферы

В областном центре, а также в Аше, Златоусте, Сатке, Карабаше, Коркино и Магнитогорске режим НМУ первой степени продлится сутки — до 19:00 (время местное) 21 марта. В этот период ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.

На период действия НМУ промышленные предприятия должны снизить интенсивность выбросов вредных веществ в атмосферу. Автовладельцев просят по возможности не использовать личные машины.

Жителям указанных городов рекомендуется воздержаться от проведения работ, приводящих к локальному задымлению атмосферы и возникновению неприятных запахов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий режим НМУ в Челябинской области был объявлен в Магнитогорске 19 марта.