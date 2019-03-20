Челябинск, 21 марта, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Выставка «Театральное зазеркалье» начинает работу в Челябинске 21 марта, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

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Выставка, посвященная театру кукол, откроется в выставочном зале Союза художников. Гости мероприятия смогут увидеть экспонаты, посвящённые кукольным театрам Челябинска, Магнитогорска и Озёрска, — декорации и кукол семи постановок.

Посетителей ознакомят с этапами изготовления марионетки и с её сложным механизмом, а также с разными системами театральных кукол. Кроме того, гости смогут попробовать себя в роли кукловодов и поработают с перчаточными, планшетными куклами, марионетками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 1 марта открылась выставка «Челябинский театр кукол. Вчера. Сегодня. Завтра», приуроченная к Году театра.