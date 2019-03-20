Каракас, 21 марта, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Дональд Трамп и Жаир Болсонару открыли во вторник, 19 марта, новый этап в отношениях США и Бразилии в Вашингтоне, сообщает испанское издание El Pais. Два лидера продемонстрировали популистский союз перед лицом того, в чём они оба опознали непосредственную угрозу в контексте венесуэльского кризиса — речь идет о социализме.

Br.usembassy.gov Дональд Трамп и Жаир Болсонару

Президент США принял в Белом доме того, кого с момента победы на выборах окрестили «тропическим Трампом» за эмоциональные высказывания и националистические настроения, на волне которых он пришел к власти. Трамп поддержал вступление Бразилии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — клуб наиболее сильных экономик мира — и даже упомянул возможное вхождение латиноамериканской страны в НАТО.

«Однако встреча означала для Бразилии нечто большее, чем конкретные результаты — это был идеологическое единство с самой могущественной державой мира», — подчеркивает El Pais. В Овальном кабинете лидеры двух наиболее густонаселенных стран на американских континентах воспользовались для дипломатического контакта такой удобной и близкой народу темой, как футбол. Болсонару подарил Трампу футболку игрока бразильской сборной с номером национального героя Пеле, а американец вручил бразильскому коллеге аналогичный подарок — форму футболиста США.

«Оба играют за одну команду во многих смыслах — идет ли речь о националистических и популистских высказываниях или о провокационном использовании социальных сетей — хотя и действуют в сильно отличающихся политических ситуациях и управляют очень разными экономиками. Для Болсонару Трамп далеко не просто лидер ведущей мировой державы — это ролевая модель, которой он вдохновлялся, чтобы выиграть вопреки всем прогнозам, и в которой черпает силы ежедневно, постоянно противопоставляя «их» и «нас» ценой усугубления поляризации мира», — описывает отношения двух президентов испанское СМИ.

«Мы уважаем традиционную семью, являемся богобоязненными людьми и выступаем против гендерной идеологии, политкорректности и фейковых новостей», — сказал бразильский лидер на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с Трампом в садах Белого дома.

Бразилия искала поддержки Вашингтона, чтобы вступить в ОЭСР: соглашения об обороне позволят бразильским предприятиям участвовать в торгах Пентагона (это стало бы живой водой для авиастроительного конгломерата Embraer) и покупать американские материалы по лучшей цене. Вашингтон, в свою очередь, стремился к тому, чтобы его компании получили доступ к военно-космической базе Алкантара для запуска коммерческих спутников.

В этих аспектах Трампу и Болсонару удалось достичь консенсуса, так что на момент пресс-конференции американский президент почувствовал такой прилив энтузиазма, что даже пообещал, как бы между делом, поддержать гипотетическое вступление Бразилии в Североатлантический альянс. В то же время американец признался, что для этого придется «поговорить с большим количеством людей».

«Значительная политическая гармония между Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару вылилась в этот вторник… в твердую поддержку США, для которых Бразилия превратилась в одного из ключевых военных союзников, и обещание последней принять участие в вооруженной коалиции, если в конце концов именно этот вариант будет выбран, чтобы изгнать режим Николаса Мадуро из Венесуэлы», — описывает встречу президентов другое испанское издание, ABC.