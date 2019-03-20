Челябинск, 21 марта, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Свободно пройти флюорографическое обследование в медицинских учреждениях пригласили жителей Челябинской области с 21 по 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Акция приурочена ко дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта. Обследование можно пройти в Челябинске, Миассе, Златоусте, Пласте, Аше, Катав-Ивановске, Кусе, Каслях, Троицке, в сёлах Аргаяш, Уйское, Миасское, Борисовка, Верхняя Кабанка и Верхняя Саранка.

В областном центре обследование проводится в городских больницах №1, №2, № 5, №6, №8, №9, №11 и в областной больнице №3. С собой нужно принести страховой полис и паспорт.