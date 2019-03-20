Кишинёв, 21 марта, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон созвал первое заседание нового парламента страны, назначив его на 21 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон сообщил, что на первом заседании намерен выступить с обращением к депутатам парламента нового созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM

В пресс-службе парламента сообщили, что кроме Додона на заседании выступит глава Конституционного суда, который представит результаты парламентских выборов. Председательствовать на первом заседании парламента будет самый старший депутат — социалист Эдуард Смирнов.

В оппозиционном блоке ACUM между тем не исключили, что могут бойкотировать первое заседание парламента.