Мадрид, 21 марта, 2019, 00:10 — ИА Регнум. «На судебный процесс о псевдореферендуме о независимости Каталонии, который идет в Верховном суде, тоже проникла чудовищная фальсификация истории, с помощью которой сепаратисты тешат свои иллюзии. Среди тех, кто с наибольшим пылом любит прибегать к ней, чтобы привести в соответствие со своими маниакальными грезами — бывший вице-президент Женералитета Ориол Жункерас, ныне магистр в этой области», — высказался в статье для издания El Mundo филолог, историк и ярый противник автономии Каталонии Хуан Антонио Гарридо Ардила.

SBA73 Барселона

Ранее, стоя перед лицом суда, глава партии ERC заявил с «флегматичной дерзостью», что повторения покорного отказа сторонников независимости Баварии от референдума, после которого Верховный суд Германии лишил его силы, в Каталонии ждать не стоит. Политик аргументировал это так: «Я считаю несопоставимыми эти случаи, поскольку [баварские сепаратисты] пошли против демократического принципа, если толковать его как предложение большинства, существенное для общества и возобновляемое со временем».

По мнению Ардилы, слова Жункераса были очередным искажением исторической реальности, к которому каталонские сепаратисты неоднократно прибегали, сравнивая свою ситуацию с положением Баварии, Шотландии и т.д. Так «историческая амнезия», которую в 1882 году французский философ Эрнест Ренан назвал характерным признаком нарождающихся в Европе националистических движений, стала «историческим безумием».

Уже неоднократно было опровергнуто (по причинам исторического характера) любое приравнивание претензий на независимость Каталонии и Шотландии. Недавно на эту тему высказался британский историк и испанист Джон Элиот в своей работе «Каталонцы и шотландцы». В ней он напомнил, что Каталония была территориальным объединением, управляемым феодалами и недолгое время входившим в графство Барселона, пока в 1137 году не влилось в состав Арагона. Шотландия же была независимым королевством до 1707 года, а ее жители являются нацией в силу политической истории и общей культуры, которая сплачивала их на протяжении более чем 800 лет, с IX по XVIII век.

Не менее ярко выглядит сопоставление Каталонии с немецкими землями (Länder), поскольку, считает Ардила, исторически соотносить испанские регионы с немецкими, в том числе с Баварией, «нецелесообразно по всем пунктам». Углубившись в особенности политического устройства Священной Римской Империи, состоявшей из 300 независимых территориальных единиц, испанский историк показал, что на момент окончательного объединения в 1871 году Бавария, Пруссия, Вестфалия и другие немецкие земли имели тысячелетнюю историю суверенного существования.

Обратившись затем к современности и поведению баварцев XXI века, Хуан Антонио Гарридо Ардила резюмирует: «Каталония — это не Бавария, и не только потому, что Бавария была независимым королевством тысячу лет, но главным образом из-за того, что это регион, управляемый добросовестными людьми, уважающими закон. Ориол Жункерас и его сторонники не уважают ни закон, ни историю».