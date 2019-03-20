Нью-Йорк, США, 20 марта, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Два из трех основных индексов Уолл-стрит завершили торги в «красной зоне», Nasdaq закончил торги почти без изменений после заявления ФРС США, 20 марта передает агентство Reuters.

Mike Licht Падение индекса Доу-Джонса

К концу торгов индекс Dow Jones упал на 141,71 пункта (0,55%), до 25 745,67, индекс S&P 500 упал на 8,34 пункта (0,29%), до 2824,23 пункта, индекс Nasdaq прибавил 5,02 пункта (0,07%), до 7728,97 пункта.

Несмотря на то, что ФРС США сохранила прежней базовую процентную ставку, финансовый регулятор ухудшил прогноз роста американской экономики.

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