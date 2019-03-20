Москва, 20 марта, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 июля встретится в Москве с президентом Боливии Эво Моралесом, сообщил 20 марта журналистам глава МИД Боливии Диего Пари Родригес.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эво Моралес

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться совместные проекты в сфере ядерной энергии, газодобычи и торговых отношений двух стран.

«У нас с Россией широкая повестка сотрудничества. Сейчас мы обсуждаем соглашения, которые будут подписаны в ходе визита президента Боливии Эво Моралеса 11 июля», — сказал Родригес.

Напомним, в августе 2018 года президент Боливии Эво Моралес принимал российскую делегацию, с которой обсуждал перспективы добычи лития на территории страны.