Вашингтон, 20 марта, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Порядка шести миллиардов долларов будет вложено за три года в модернизацию основного боевого танка M-1 Abrams, заявил 20 марта президент США Дональд Трамп на танковом заводе в городе Лайма в штате Огайо.

U.S. Marine Corps Танк M1 Abrams

«Это почти в два раза больше, чем та сумма, которая была потрачена за восемь лет предыдущей администрации», — подчеркнул Трамп в ходе своего выступления.

По принятой в США программе модернизации танков, в 2020 финансовом году предусмотрена закупка 165 модернизированных танков М-1A2C Abrams.

Модификация M1A2C была принята на вооружение в 2015 году и отличается двигателем повышенной мощности, навесной броней из композитных материалов, комплексом активной защиты и более совершенными системами связи и наблюдения.