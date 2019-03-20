Хартум, 20 марта, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Судан обвиняет Египет в незаконной добыче нефти и газа на своей территории — в треугольнике Халаиба в Красном море, 20 марта передает агентство Associated Press.

Добыча нефти

«Это незаконная операция, которая повлечет за собой юридические последствия для организаций, осуществляющих эту операцию», — заявил министр энергетики Судана Саад аль-Дин Хусейн аль-Бишри.

Треугольник Халаиба в Красном море является спорной территорией между Египтом и Суданом с 1950-х годов.

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