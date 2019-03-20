Хмеймим, Сирия, 20 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Военный контингент США, расположенный на базе «Эт-Танф», не делает ничего для защиты беженцев лагеря «Эр-Рукбан» от произвола боевиков и препятствует эвакуации этих беженцев, заявил 20 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии Виктор Купчишин.

jeyeonwon Сирийские беженцы

По мнению Виктора Купчишина, более чем сорок тысяч человек, находящиеся в лагере «Эр-Рукбан», остаются под угрозой смерти от эпидемий и голода.

«В связи с неспособностью американской стороны воспрепятствовать произволу незаконных вооруженных формирований в отношении беженцев, а также отсутствием у государственных и неправительственных структур возможности оказывать на системной основе гуманитарное содействие населению лагеря «Эр-Рукбан», эвакуация беженцев из лагеря остается единственным средством спасти более чем сорок тысяч человек от угрозы голода и эпидемий», — сказал начальник российского Центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, военные США находятся в Сирии абсолютно незаконно, без разрешения ООН и правительства этой страны.