ЕС готов к отсрочке Brexit — если британский парламент поддержит соглашение
Брюссель, 20 марта, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Евросоюз готов поддержать «краткое продление» сроков Brexit — если парламент Великобритании поддержит соглашение о выходе, согласованное Терезой Мэй с Брюсселем, 20 марта передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Выход из Евросоюза
«Короткое продление возможно, но всё зависит от положительного голосования по соглашению о выходе в палате общин», — заявил журналистам глава Европейского совета Дональд Туск.
Третье голосование по соглашению между Лондоном и Брюсселем может пройти в парламенте Великобритании на следующей неделе. Палата общин дважды отклоняла соглашение по Brexit.
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