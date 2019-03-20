Москва, 20 марта, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Журналистка, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, что её месячный заработок составляет порядка 4 млн рублей. Об этом Собчак заявила в видеозаписи, опубликованной на её YouTube-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

В один из моментов на записи Собчак беседует с блогером Эдвардом Билом. Тот спрашивает Собчак о ежемесячном доходе. Она отвечает, что зарабатывает порядка трех-четырех миллионов рублей в месяц.

В ответ молодой человек признался, что зарабатывает примерно такую же сумму. Также блогер утверждает, что разбил несколько легковых автомобилей класса люкс, так что теперь вынужден ездить на Bentley.

«И у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», — отметила Собчак.