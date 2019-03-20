Вашингтон, 20 марта, 2019, 22:37 — ИА Регнум. На территории Сирии останутся 400 военнослужащих США, половина из которых будет размещена у границы с Израилем, заявил 20 марта президент США Дональд Трамп во время посещения танкового завода в штате Огайо.

Idf.il Американский солдат

В ходе своего визита на военный завод в городе Лима Трамп пояснил, что 200 военных останутся на границе Сирии и Израиля «на некоторое время».

Место дислокации второй половины американского контингента президент США не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, военные операции на территории Сирии США и их сателлиты проводят без мандата ООН и без разрешения сирийских властей.