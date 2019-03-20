Вашингтон, 20 марта, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп снова заявил о «прогрессе» торговых переговоров с Китаем, однако уточнил, что не намерен отменять пошлины на китайские товары, 20 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы не говорим об их отмене. Мы говорим о том, чтобы оставить их на значительный период времени», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп уточнил, что США намерены сначала «посмотреть», как будет выполняться торговое соглашение, и только после этого говорить об отмене тарифов.

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