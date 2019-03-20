Киев, 20 марта, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Брюссель собирается обсудить с руководством Европейского союза новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 марта, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, новый пакет санкций против России может быть введён в июне. Именно эти санкции он намерен обсудить с руководством Европейского союза.

«Мы будем обсуждать и июньский пакет санкций», — сказал Порошенко.

Стоит отметить, что 31 марта на Украине пройдут выборы президента. По всей видимости, состоится только первый тур, так как явных фаворитов президентской гонки нет.

Рейтинг Порошенко низок, и к лету 2019 года он уже может не быть президентом Украины.