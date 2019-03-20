Тбилиси, 20 марта, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе считает отношения между Грузией и НАТО высокими как никогда, но при этом надеется увидеть результат этого сближения.

Nato.int Грузия и НАТО

Об этом Бахтадзе заявил 20 марта в ходе трансляции на Facebook.

«Мы возлагаем очень большие надежды на 2019 год. Надеемся, что наше сближение с НАТО будет еще больше ориентировано на результат», — заявил Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии также заявил, что свидетельством честных намерений Североатлантического альянса считает предстоящий очередной визит в Грузию Йенса Столтенберга.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг должен приехать в Грузию 24 марта и посетить командно-штабные учения «NATO-GEO EXERCISE 2019», проходящие в Грузии с 18 по 29 марта с участием военнослужащих 24 стран-членов и сателлитов НАТО.