Махачкала, 20 марта, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе своего выступления с посланием перед Народным собранием республики заявил, что власти выявили более шести тысяч человек с фиктивной инвалидностью в регионе в ходе проверок.

Цитата из кф Приключения Буратино. Реж. Леонид Начаев.1975. СССР Слепой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная проверка материалов по оформлению инвалидности проходит в Дагестане после коррупционного скандала в Главном бюро медико-социальной экспертизы Махачкалы.

Васильев заявил, что власти по итогам проверок выявили факты признания инвалидами не имеющих на то медицинских показаний более шести тысяч человек.

Он отметил, что проведенные работы позволили сохранить в бюджете Дагестана порядка 700 млн рублей. Данные средства будут направлены на поддержку незащищённых слоев населения.