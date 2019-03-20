Вашингтон, 20 марта, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Джордж Конвей, муж советницы Белого дома Келлианн Конвей, ответил на оскорбления президента США Дональда Трампа 20 марта в своем «Твиттере».

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

»Ты. Просто. Безумец (You. Are. Nuts — прим. ИА REGNUM )», — заявил Конвей в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 марта Трамп заявил в «Твиттере», что муж его советницы, поставивший под сомнение его психическое здоровье, является «лузером» и «завидует» своей супруге.

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