Москва, 20 марта, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Курс доллара на вечерних торгах 20 марта опустился ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 21:20 американская валюта подешевела на 58 копеек к уровню открытия торгов — до 63,81 рубля. В последний раз курс доллара находился на этой отметке в начале августа 2018 года.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на четверг, 21 марта, — 64,28 рубля.

Ранее сегодня Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.