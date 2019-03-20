Москва, 1 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Самый больший вред окружающей среде наносят промышленные отходы производств (36%), мусор, свалки (36%) и промышленные и бытовые отходы в равной степени (32%), приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Также наносят вред экологии бытовые отходы граждан (27%), загрязнение водоемов, плохая питьевая вода (12%), воздействие промышленных предприятий на окружающую среду, проблема очистных сооружений (10%).

Ухудшают состояние окружающей среды загрязнение воздуха (9%), вырубка, уничтожение лесов (7%), климатические изменения (5%), большое количество машин, выхлопные газы (5%), радиация (2%) и чрезмерное строительство (1%).

Опрос по квартирам проведен 4−6 июня 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, готовы сортировать мусор, если баки будут стоять вблизи их места проживания 87% жителей России.

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