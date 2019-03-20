Москва, 20 марта, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Москва не оставит без ответа решение властей Австралии о введении санкций против российских граждан из-за провокации украинских судов в Керченском проливе. Об этом говорится в распространённом 20 марта комментарии МИД России.

Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР Стая

«Дублируя аналогичные деструктивные решения США и ЕС, официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений», — отмечают в ведомстве.

Подчёркивается, что российская сторона «не оставит без ответа эту недружественную акцию».

Напомним, 18 марта министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила о введении санкций в отношении ряда граждан России в связи с их «участием в перехвате и задержании кораблей ВМС Украины, предпринявших попытку проследовать через Керченский пролив».