Кострома, 20 марта, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В Костромской области растёт число школьников, охваченных горячим питанием. За 3 года их количество выросло с 96,3 до 97,6%, об этом сегодня, 20 марта, сообщили в департаменте образования и науки области.

Екатеринбург.рф Школьное питание

По информации чиновников, часть учащихся получает льготы. К примеру, 50% стоимости питания детей из многодетных семей оплачивает областной бюджет.

«С 2016 года принято решение об оказании адресной помощи и субсидировании из областного бюджета 50% стоимости питания льготным категориям учащихся. Льготой в настоящее время обеспечены порядка 20 тысяч детей — это дети из малообеспеченных семей, сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние с особенными потребностями здоровья, инвалиды. Соответственно, родители детей льготных категорий полностью не оплачивают питание», — сообщают чиновники.

Субсидии на льготное питание обходятся городскому бюджету более чем в 30,7 млн рублей.

Справка ИА REGNUM :

Костромская область одна из немногих в России, где охват горячим питанием школьников близок к 100%.

Сейчас в 296 школах Костромской области учатся более 73 000 человек. Почти 8000 из них первоклассники.

По информации пресс-службы Администрации области, «на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета области направлено почти 380 млн рублей». В январе 2019 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в среднем по России «охват одноразовым горячим питанием составляет 64% от общего количества обучающихся льготной категории… Охват двухразовым горячим питанием составляет 33,1%».