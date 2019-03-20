Мехико, 20 марта, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что договорился об инвестициях в размере $10 млрд в ходе переговоров с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером, 20 марта передает агентство Associated Press.

Доллар дяди Сэма

«Это инвестиции для создания рабочих мест, чтобы у людей не было необходимости оставлять свои общины… Это мечта, которую мы хотим сделать реальностью», — заявил мексиканский президент журналистам.

Ожидается, что $5 млрд в рамках соглашения с США будут инвестированы в Мексику, ещё $5 млрд буду распределены между Гондурасом, Гватемалой и Сальвадором.

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