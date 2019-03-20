Воронеж, 20 марта, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Полностью восстановить водоснабжение в Коминтерновском и Советском районах Воронежа, нарушенное из-за коммунальной аварии, планируется к 09:00 21 марта. Об этом заявил глава Воронежа Вадим Кстенин, комментируя ход работ на месте аварии. В течение ночи будут также убраны последствия разлива воды в районе аварии.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Канализационный люк

По уточненной информации, в результате порыва водовода на улице Овсеенко утром 20 марта без воды остались около 50 тыс. человек — жители 138 домов Коминтерновского и части Советского районов. В зону отключения попали также школы и детсады. Сегодня в школах №95 и №99 занятия отменили, 21 марта в школах, попавших в зону отключения, решено отменить занятия первой смены. Детские сады работают: как пояснили в пресс-службе мэрии, родителей просят не приводить детей, но для тех, у кого нет возможности оставить дома, созданы резервные группы. Теплоснабжение в зоне аварии не отключалось.

Лопнул чугунный водовод, уточнили в «РВК-Воронеж», водоводу около 30 лет, при этом уровень его износа — около 1%. Вероятной причиной специалисты называют весеннюю подвижку грунтов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария на водоводе диаметром 1000 мм произошла утром 20 марта, о происшествии в ЕДДС сообщил прохожий. Мощный поток воды буквально залил часть улицы Антоново-Овсеенко в районе авторынка.