Алжир, 20 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы «Фронта национального освобождения» (FLN) Алжира Моаб Бушареб заявил о поддержке протестующих, 20 марта передает агентство Associated Press.

Антон Привальский ИА Красная Весна Голый король

Согласно заявлению Бушареба, правящая партия Алжира и он сам «поддерживают народное движение».

Протесты с требованием отставки президента Абдель Азиза Бутефлики уже привели к отказу главы государства баллотироваться на новый срок и отставке правительства.

Читайте также: Медики Алжира вышли на митинг протеста