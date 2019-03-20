Глава правящей партии Алжира поддержал протестующих
Алжир, 20 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы «Фронта национального освобождения» (FLN) Алжира Моаб Бушареб заявил о поддержке протестующих, 20 марта передает агентство Associated Press.
Антон Привальский ИА Красная Весна
Голый король
Согласно заявлению Бушареба, правящая партия Алжира и он сам «поддерживают народное движение».
Протесты с требованием отставки президента Абдель Азиза Бутефлики уже привели к отказу главы государства баллотироваться на новый срок и отставке правительства.
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