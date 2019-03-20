* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 20 марта, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» в Сирии будет уничтожен последний оплот террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Об этом Дональд Трамп сообщил журналистам 20 марта.

«Остался последний маленький очаг, который прекратит своё существование уже сегодня вечером», — заявил Трамп.

Не исключено, что президент США имел в виду поселение Багуз, расположенное на границе Сирии и Ирака, которое несколько дней штурмовали курдские отряды при поддержке авиации коалиции, возглавляемой США.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США и их сателлитов действуют в Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.