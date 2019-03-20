Стокгольм, 20 марта, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Глава шведской военной разведки Гуннар Карлсон заявил о росте качества военного присутствия России на Балтике, сообщает 20 марта агентство ТТ, опубликовавшее его интервью.

Константинов Олег ИА Красная Весна Ракетные комплексы «Искандер»

В частности, Карлсон отметил большое внимание, которое Россия уделяет вооружению дальнего радиуса действия. По его мнению, таковым являются ракетные комплексы «Искандер», хотя в реальности они относятся к системам оперативно-тактического назначения.

«Оно не стало больше, но оно стало лучше», — так охарактеризовал динамику изменений российского военного потенциала в регионе руководитель шведской военной разведки.

Кроме того, Гуннар Карлсон подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Балтика будет существовать в условиях усиления противоречий между Россией и НАТО.