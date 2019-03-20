Париж, 20 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Правительство Франции может отклонить продление сроков Brexit, если Лондон не представит «достаточных гарантий», что соглашение с Брюсселем будет ратифицировано британским парламентом, 20 марта передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно заявлению главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, Великобритании оставлено «только два варианта выхода из ЕС: ратифицировать cоглашение о выходе или выйти без сделки».

«Ситуация, в которой госпожа Мэй не сможет представить Европейскому совету достаточные гарантии выполнения своей стратегии, приведет к отклонению запроса на продление и выходу без сделки», — заявил Ле-Дриан в парламенте Франции.

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