Белгород, 20 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Заседания Белгородского городского совета будут транслироваться в режиме онлайн. Как сообщила пресс-служба горсовета, такое решение было принято депутатами на заседании 19 марта.

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За работой депутатов и обсуждениями вопросов повестки сессий можно будет одновременно следить на сайте горсовета и на официальном канале YouTube.

«Онлайн-трансляции позволяют максимально расширить зрительскую аудиторию, обеспечить каждому активному жителю возможность оставаться в курсе всех новостей, узнавать информацию из первых рук», — говорится в сообщении горсовета.

Первая онлайн-трансляция назначена на 26 марта. В этот день состоится голосование, по итогам которого будет назначен глава администрации Белгорода. Заседание сессии начнётся в 15:00.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на голосование будут выдвинуты три кандидатуры: Виктор Горлов, Юрий Галдун и Оксана Михайлик. Они набрали наибольшее количество баллов по итогам собеседования с конкурсной комиссией.