Душанбе, 20 марта, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Российские военные отработали задачи по охране и обороне критически важных объектов в ходе совместных учений вооруженных сил России и Таджикистана. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в пресс-службе центрального военного округа.

Mil.ru Учения в Таджикистане с участием российских военных

Приведенные в боевую готовность военные подразделения на штатной технике совершили марш-бросок в район полигона Ляур, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу по охране особо значимых объектов. Для ведения разведывательных действий были использованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», так как маршруты выдвижения колонн военных проходили по горной труднодоступной местности. «Орлан-10» могут вести наблюдение в онлайн-режиме.

В рамках учения таджикистанские и российские военнослужащие совместно отрабатывают вопросы взаимодействия в единой тактической обстановке: отражение нападения условного врага, его блокирование и уничтожение.

Учения продлятся до 22 марта 2019 года. В них участвуют около 700 российских и 150 таджикистанских военнослужащих. Из техники задействовано более 150 единиц военной техники и другого вооружения, например, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили высокой проходимости «Урал».

Напомним, что что 201-ая российская база — это крупнейшее воинское соединение Вооружённых сил РФ за рубежом, которое будет находится на территории Таджикистана до 2042 года.