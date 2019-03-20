Лондон, 20 марта, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) превысила $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов 20 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне росла на 1,35% — до $60,09 за баррель.

В последний раз стоимость барреля нефти данной марки находилась выше отметки в $60 в середине ноября 2018 года.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent на сегодняшних торгах выросла на 1,11% — до $68,36 за баррель.

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