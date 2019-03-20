Исламабад, 20 марта, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Пакистанский суд признал чешскую фотомодель Терезу Глускову виновной по обвинению в контрабанде наркотиков, 20 марта передает агентство Associated Press.

禁书 网 Арест

Глускова была задержана властями Пакистана в январе 2018 года в аэропорту Лахора более чем с восемью килограммами героина.

Согласно решению суда, фотомодель проведет в тюрьме восемь лет и восемь месяцев. По одному году за каждый килограмм.

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