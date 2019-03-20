Калуга, 20 марта, 2019, 19:27 — ИА Регнум. В Калужской области целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» выполнена на 100%, и по этому показателю регион занимает первое место в России. Об этом 20 марта сообщили журналистам в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

Admoblkaluga.ru На предприятии малого бизнеса

В Медынском районе в рамках медиа-тура состоялось знакомство представителей СМИ с ООО «Сырная губерния». Четыре года компания реализует в Калужской области проект по переработке молока и производству сыров. В настоящее время ежедневно перерабатывается тонна молока, производится до двух тонн сыра в месяц. С введением в строй еще одного цеха, здесь намерены значительно увеличить объем выпуска продукции — до трёх-четырёх тонн в день.

В Дзержинском районе журналисты посетили стройплощадку будущего агрокомплекса по выращиванию шампиньонов ООО «Мастер Гриб». Его открытие намечено на второе полугодие 2019 года. В планах — к концу года производить в сутки порядка 30 тонн продукции, а в дальнейшем организовать переработку. Данное предприятие создаст около 400 новых рабочих мест. К настоящему времени объем инвестиций в проект составил 3,2 миллиарда рублей. В Калуге представители СМИ побывали в ООО «Альтернатива-Авто». Компания и работающие на ее базе три индивидуальных предпринимателя занимаются ремонтом автомобилей, оказывая клиентам комплекс услуг.

По словам директора Агентства развития бизнеса Стефана Перевалова, основная задача в работе с субъектами малого и среднего предпринимательства — значительно увеличить число получивших реальную помощь. За год работы в агентстве проконсультировали более полутора тысяч человек, три тысячи обучено на семинарах и тренингах. Для предпринимателей привлечено 8,5 миллиарда рублей кредитных средств и более 200 миллионов рублей государственной поддержки.

Агентство развития бизнеса в Калужской области создано в феврале 2018 года для создание комфортной бизнес-среды в регионе. Учредитель — министерство экономического развития области. За время создания агентства уже заключено 36 экспортных контрактов.