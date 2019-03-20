Бишкек, 20 марта, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Киргизии удалось улучшить свои показатели и, поднявшись на шесть позиций, занять 86-е место среди 156-ти стран в «Мировом рейтинге счастья — 2019» («World Happiness Report — 2019»), подготовленном международными аналитиками по заказу Организации объединенных наций.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Согласно опросам, самыми счастливыми в Туркестанском регионе являются жители Узбекистана — ему авторы рейтинга присудили 41-е место. Затем традиционно следует Казахстан — 60-е и Таджикистан — 74-е. Замыкает список Туркмения — она расположилась на 87-й позиции.

На постсоветском пространстве также лидирует упомянутый выше Узбекистан. Также достаточно высокий уровень счастья зафиксирован в Литве — ей присвоено 42-е место, в Латвии — 53-е, в Эстонии — 55-е и в России — 68-е.

Несколько хуже ситуация складывается в Молдавии — 71-е место, в Белоруссии — 81-е и в Азербайджане — 90-е. Менее счастливые люди, по мнению составителей рейтинга, проживают в Армении — ей досталось только 116-е место, в Грузии — 119-е и на Украине — 133-е.

Самыми счастливыми в мире признаны Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, новая Зеландия, Канада и Австрия.

А самые несчастные люди, как утверждают авторы «Мирового рейтинга счастья», проживают в Южном Судане, в Центральноафриканской республике, в Афганистане, в Танзании и в Руанде.