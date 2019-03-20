Астана, 20 марта, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания столицы Казахстана Астаны поддержали предложение о переименовании своего города в Нурсултан, сообщает 20 марта местное издание Tengrinews.

Ken and Nyetta Астана

По информации издания, перед голосованием градоначальник Астаны Бахыт Султанов сообщил депутатам, что получил большое число писем от жителей и трудовых коллективов с поддержкой этого предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта парламент Казахстана принял поправку в основной закон о переименовании Астаны в Нурсултан в честь президента Назарбаева, ушедшего в отставку днём ранее.