Минск, 20 марта, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал распоряжение «О привлечении к дисциплинарной ответственности», объявив выговор председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В официальном комментарии председатели облисполкомов названы «губернаторами», хотя таких должностей в белорусском законодательстве нет. Выговор им объявлен «за необеспечение выполнения поручения президента Белоруссии о своевременной выплате заработной платы».

Отметим, что с начала года ряд белорусских изданий опубликовал серию репортажей о бедственном положении белорусских работников в провинциях постсоветской республики. Сообщалось о нищенских зарплатах, безработице и задержках с выплатой зарплат.

В частности, издание tut. by в феврале писало о трехмесячных задержках с выплатой зарплат в одном из провинциальных колхозов. От безысходности некоторые работники просили выдать зарплату навозом или телятами, но им не позволили этого. Работников штрафуют в классических традициях «дикого капитализма», поэтому не все видят даже мизерные зарплаты 250−280 белорусских рублей на руки (около $130 в эквиваленте). Питаются колхозники хлебом, крупами и домашними соленьями, одеваются в секонд-хенде — на большее их доходов не хватает.

Это же издание в марте писало о тяжёлом социальном положении в не чужой для бессменного руководителя республики Могилёвской области. От нищенских зарплат жители Мстиславля спасаются трудоустройством на ферме российского агропромышленного холдинга «Мираторг» в Хиславичском районе Смоленской области.

В марте интернет-издание onliner. by писало о выживании провинциалов «в полушаге от простого белорусского чуда»: зарплаты работников в городах и сёлах Витебской области $100−150, задержки с выплатой с января. Одна из работниц колхоза «Комсомольская правда» так описала ситуацию: «Выживаем. Ну вот на лавку кинут 30, на руки 70—80… И внуков три штуки, и отдать что-то хочется, а самой жрать нечего. Живите как хотите. Оденься или босиком ходи. По телевизору говорят, что Беларусь — страна для жизни. Ага! Для выживания страна! Хай бы президент приехал и посмотрел, что на самом деле происходит. А не на эту показуху. Подметут, помоют — всё идеально! А вот сюда пускай зайдет. А правду люди сказать боятся: зашугали их! Будешь потом виноват, клевать тебя будут».