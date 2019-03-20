Москва, 21 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 марта, Госдума намерена в третьем чтении принять закон о пересчете пенсий, сообщает ИА REGNUM. ПФР готов уже в мае пересчитать доплаты, положенные малообеспеченным пенсионерам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предполагается, что пересчет произойдет автоматически, никаких обращений направлять не нужно. Размер надбавки к пенсиям после их пересчета по новым правилам индексации будет зависеть от региона — где-то он не достигнет 500 рублей, а где-то превысит 1 тыс. рублей, указали в Минтруде.

На реализацию закона потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета: в 2019 году в объеме 18,8 млрд рублей, в 2020 году — 20 млрд рублей и в 2021 году — 19,6 млрд рублей, подсчитали в правительстве. Изменения потребуют и финансирования со стороны регионов — в 2019 году порядка 4 млрд рублей, отметили в Минтруде.

Законопроектом сначала предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Затем предполагается осуществлять индексацию пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающих пенсионеров в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты в текущем году, пояснил ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Читайте также: В Минтруде назвали примерную надбавку к пенсиям после пересчета

Закон имеет обратную силу. Малообеспеченным пенсионерам выплатят причитающиеся суммы, начиная с 1 января 2019 года.

Вместе с тем «пострадавших» много — 30 регионов из 85 намеренно занижали прожиточный минимум пенсионера.