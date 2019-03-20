Вашингтон, 20 марта, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Преимущество США в космосе утрачивается, и лидерство переходит к Китаю, стремительно наращивающему свой космический потенциал, заявил 20 марта исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

В ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шанахан сообщил, что в 2018 году Китай вывел на орбиту в два раза больше объектов, чем США.

«В прошлом году их правительство вывело на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем запустило наше правительство», — заявил Шанахан.

При этом он отметил, что еще два года назад Китай и США осуществили по 22 космических запуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп заявил о планах создания космического военного ведомства, которое в перспективе станет независимым от Пентагона.