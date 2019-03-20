Берлин, 20 марта, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Федеральный комиссар вооруженных сил Германии Ханс-Петер Бартельс обеспокоен решением немецкого правительства ограничить расходы на оборону, т. к. они будут значительно ниже целевого показателя НАТО в 2 процента от ВВП.

U.S. Army Europe Leopard II

Минфин Германии заявил 18 марта, что увеличит расходы на оборону в 2020 году на 2,27 миллиарда евро. Однако на следующие годы запланировано снижение военных расходов: в 2020 году — 45,1 миллиарда евро, в 2021 году — 44,26 миллиарда евро, в 2022 — 44,29 миллиарда евро, в 2023 — 44,16 миллиарда евро. Таким образом, военные расходы Германии снизятся в 2023 году до 1,25 процента от ее валового внутреннего продукта.

С осуждением позиции немецкого минфина на следующий день выступил посол США в ФРГ Ричард Гренелл. В своем заявлении он акцентировал внимание на том, чтобы члены НАТО придерживались планки в 2 процента от ВВП в расходах на оборону, а не избегали выполнения данного обязательства. Он также сказал, что цифры расходов ФРГ на оборону послали «тревожный сигнал 28 союзникам Германии по НАТО».

Ранее вице-председатель германского бундестага Вольфганг Кубикки предложил объявить посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата и выдворить из страны. По мнению парламентария, американский посол ведет себя как «верховный комиссар оккупационных властей».

Следует заметить, что, требуя от своих европейских союзников по НАТО увеличения военных расходов, администрация президента США предполагает, что значительная часть этих средств будет потрачена на закупки американского оружия.