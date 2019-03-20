Нью-Йорк, США, 20 марта, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП на 2019−2020 годы. Об этом говорится в опубликованном 20 марта отчёте организации.

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Ранее Fitch прогнозировало рост мировой экономики на 3,1% в 2019 году, на 2,9% — в 2020 году. Однако, согласно последней оценке агентства, рост в ближайшие два года не превысит 2,8%.

Понижение прогноза аналитики агентства связывают с более слабым спросом на рынках развивающихся стран, ставшим ключевым фактором спада в мировой торговле и глобальном промышленном производстве.

Вместе с тем Fitch не видит предпосылок для глобальной рецессии. В числе положительных факторов названы сильные экономические показатели США, налоговые послабления в Китае и ожидаемое разрешение ряда проблем в еврозоне.