Рим, 20 марта, 2019, 18:28 — ИА Регнум. За два месяца до выборов в Европарламент «Движение 5 звезд», одна из двух правящих партий Италии, сообщила своим кандидатам правила участия в кампании, передает Adnkronos в среду, 20 марта.

Pxhere.com СМИ

В частности, кандидаты не должны самостоятельно давать интервью журналистам, а также не должны размещать в СМИ платную рекламу. Запрещены и «предвыборные ужины» с потенциальными спонсорами.

Ранее у «Движения» неоднократно возникали проблемы с дисциплиной своих депутатов — как в Европарламенте, так и в парламенте Италии. Перед новыми выборами правящая партия намерена заранее установить правила, отмечают журналисты.

Запрет установлен на период между выдвижением кандидатов и тем моментом, когда окончательные списки кандидатов будут утверждены в ходе онлайн-голосования избирателей «Движения».

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. «Движение» идет на них во главе коалиции, объединяющей пять «антиистеблишментных» партий.

Читайте также: Перед выборами в Европарламент сформирован «антиэлитный альянс» партий