Ватикан, 22 марта, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Венгры хотят сильной Европы — и сильных национальных государств, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан незадолго до выборов в Европарламент. Что в представлении венгерского премьера является такого рода Европой и какую роль в этом процессе он отводит венграм, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новые лидеры и «новый старт» помогут решить охвативший Европу кризис на фоне мусульманской миграции (которую он считает угрозой европейскому укладу), полагает Орбан:

«Мы хотим начать всё сначала, чтобы остановить упадок Европы, положить конец лихорадочным мечтам о Соединенных Штатах Европы и позволить Европе снова принадлежать европейцам», — заявил премьер-министр.

Орбан подчеркивает, что именно Венгрия поставила ограждения на своей границе в 2015 году, и в остановке потока мигрантов на континент ей принадлежит особая роль, за которую премьер выразил гордость.

«Мы хотим, чтобы завеса упала с глаз людей Европы, чтобы они могли увидеть и понять, что без христианской культуры в Европе не будет свободной жизни, — заявил венгерский премьер. — Без защиты нашей христианской культуры мы потеряем Европу, и Европа больше не будет принадлежать европейцам».

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