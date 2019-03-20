Москва, 20 марта, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В Москве увеличились объёмы промышленного производства. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные Росстата, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

«За январь-февраль 2019 года индекс промышленного производства в столице вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%», — заявил он.

Ефимов добавил, что в 2019 году динамика развития производственного сектора Москвы за период январь-февраль превысила общероссийские темпы роста почти в 3,5 раза. Самый большой рост индекса промышленного производства в столице был зафиксирован в феврале 2019 года и составил 24,3% по сравнению с январем.

Как в свою очередь заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на сегодняшний день 44 предприятия Москвы находятся в статусе промышленных комплексов. Для них предусмотрено снижение ставки налога на имущество на 50%. Кроме того, столичные промкомплексы платят сниженный налог на прибыль: 12,5% вместо 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году наибольшей положительной динамики достигло производство электрооборудования, химических веществ и транспортных средств. По данным направлениям прирост составил 121, 23 и 18 процентов соответственно.