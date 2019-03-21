Москва, 21 марта, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Терроризм еще раз доказал свою печально известную эффективность, едва не спровоцировав войну между Индией и Пакистаном. Почему террористические организации и методы приобрели столь большой политический вес в современном мире, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Терроризм

Организованный терроризм настолько вольготно чувствует себя в современном мире, что берет под контроль целые страны или пытается предъявить миру особое «террористическое государство», как это и случилось бы на Ближнем Востоке, не проиграй ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военное противостояние в Сирии. Разумеется, что такой размах терроризма невозможно представить без создания соответствующих благоприятных условий.

Первое, что создает «питательную среду» для террора, это безответственные или специально ангажированные СМИ, тысячекратно усиливающие эффект каждого теракта нагнетанием жутких подробностей. А второе, и более существенное обстоятельство, благоприятствующее террору, — это то, что террористов охотно используют в своих политических противостояниях крупные элитные группы. Как раз эти элитарии «по совместительству» обычно являются и владельцами СМИ, которые обеспечивают террористам информационное сопровождение.

Мировая система капитализма, какой она сложилась в современном мире, срослась с терроризмом, и он стал ее неотъемлемой частью. Какой же исторический путь прошел терроризм от момента своего зарождения и до наших дней?

Читайте статью Политический терроризм: предыстория современности и другие публикации Владимира Павленко по международной политике.