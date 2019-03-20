Тамбов, 20 марта, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление, согласно которому дети и студенты получат возможность покупать билеты в пригородные электрички по льготным расценкам, от 25 до 50 процентов от полной стоимости, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Разницу железнодорожникам компенсирует областной бюджет.

ИА REGNUM Электропоезд

Тамбовский губернатор подписал постановление о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде пригородным железнодорожным транспортом. Оно предусматривает, что для детей в возрасте от 5 до 7 лет билет будет стоить 25 процентов от установленной цены. Для школьников и студентов скидка составит 50 процентов. Для детей в возрасте от 5 до 7 лет 75-процентная скидка будет действовать на протяжении всего 2019 года. Школьники и студенты смогут воспользоваться скидкой по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Отметим, дети до 5 лет пользуются бесплатным проездом.

Для получения скидки при покупке билета для детей в возрасте от 5 до 7 лет необходимо предоставить в кассе свидетельство о рождении. Школьникам и студентам — справку с места учебы или ученический (студенческий) билет. Льгота действует при покупке детского билета на проезд между станциями внутри области.

«Такой шаг стал возможен благодаря принципиальной позиции губернатора Александра Никитина, который выстраивает социальную политику в интересах семьи и детства», — говорят в областном управлении транспорта и автомобильных дорог.

Постановление уже вступило в силу. Затраты железнодорожникам в полном объеме компенсирует бюджет Тамбовской области.